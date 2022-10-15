



Канада настаивает: исключить РФ из международных организаций

В Канаде настаивают на полном исключении России из международного сообщества.



Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление вице-премьера Канады Христи Фриланд.



Министр, в частности, не скрывала своего несогласия с присутствием российских официальных лиц в Международном валютном фонде и Группе Всемирного банка на этой неделе.



"Встречи МВФ и Всемирного банка - это встречи пожарных - министров и управляющих центральных банков, чья работа заключается в защите мировой экономики. Россия прямо сейчас является поджигателем. Россия не должна была присутствовать на заседаниях МВФ. Поджигателям не место на собраниях пожарных", - заявила Фриланд.



На вопрос о том, что Канада может сделать, чтобы исключить Россию из МВФ или G20, Фриланд признала, что на данный момент все, что она может сделать, - это публично обвинить правительство президента Владимира Путина в его решении начать войну со своим соседом.



"Канада будет продолжать привлекать Россию к ответственности, и мы продолжим осуждать ее абсолютно предосудительные военные преступления в Украине", - заявила Христя Фриланд.