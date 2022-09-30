



Канада и страны Балтии уже поддержали заявку Украины в НАТО

Канада и страны Балтии уже поддержали заявку Украины в НАТО.



Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли на брифинге в Вашингтоне заявила о поддержке украинской заявки на вступление в НАТО.



"Наша позиция не изменилась. Мы верим в политику открытых дверей НАТО", - отметила она.



По ее словам, Канада всегда верила в то, что Украина должна быть частью НАТО. Оттава продолжит поставлять вооружение и будет продолжать обучение украинских военнослужащих, в том числе в сотрудничестве с Великобританией.



Также украинскую заявку уже поддержали Литва, Латвия и Эстония. Министры иностранных дел опубликовали в соцсетях идентичное сообщение.



"Балтийские друзья Украины полностью поддерживают скорейшее принятие Украины в НАТО. Вдохновляющая смелость Украины может лишь укрепить наш союз", - говорится в нем.



Отметим, что процедура вступления в НАТО может занять некоторое время, но главное - для ее начала необходимо согласие всех стран-участниц. На сегодня их 30, поскольку Финляндия и Швеция еще официально не стали членами Альянса. При этом западные партнеры дали им гарантии безопасности на время, которое требуется для прохождения всех процедур.



Зеленский подчеркивает, что Украине тоже нужны гарантии, пока союзники будут искать консенсус, и предлагает взять за основу готовый документ.