



Канада дает Украине военной помощи еще на $29 млн

Канада объявила о новом пакете военной помощи для Украины почти на 29 млн долл. Он будет включать, в частности, включать 40 снайперских винтовок, говорится в сообщении.



О таком решении Канады объявила министр обороны этой страны Анита Ананд на заседании в формате "Рамштайн", которое 21 апреля проходит в Германии на авиабазе "Рамштайн".



Пакет включает взнос в размере 28,9 млн долл. США в Трастовый фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP). В частности, Украина получит 40 снайперских винтовок калибра 50 и боеприпасы от Prairie Gun Works.



Канада также передаст Украине 16 радиостанций для сопровождения танка Leopard 2 от компании L3Harris Technologies.



"Пожертвования и поддержка, объявленные Канадой сегодня, помогут обеспечить Украину всем необходимым для защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности", – сказала Ананд.



Как известно, ранее Канада доставила в Польшу все восемь танков Leopard 2, которые планируют передать Украине. Кроме того, Канада передала Украине три симулятора ведения боя на танках Leopard 2.

