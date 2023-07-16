



КАН: ограничение "основания разумности" нанесет ущерб защите военнослужащих



Канал КАН продолжает публиковать сведения о “драматических последствиях “ограничения "основания разумности"”.



Высшие юридические чиновники системы обороны выразили обеспокоенность продолжением реформы правовой системы: "Это приведет к саботажу правовой защиты офицеров от преследования в Гааге"



По их словам, такой шаг "может подорвать принципы правовой защиты, предоставленной офицерам ЦАХАЛа от преследования в Гааге по обвинению в совершении военных преступлений".



Они также предупредили, что иммунитет военнослужащих "существует в силу "принципа дополнительности". Согласно этому принципу граждане страны, которая расследует подозрения в совершении военных преступлений и преследует за них, не могут быть привлечены к ответственности в Гааге.



Военнослужащие регулярной и резервной службы будут подвергнуты уголовному преследованию в Гааге в случае “ограничения "основания разумности"”, и у них возникнут серьезные проблемы, если они окажутся за границей. Они предупредили, что "это соображение лежит в основе тенденции к тому, что все большее число военнослужащих в боевых формированиях перестает идти на службу добровольцами".