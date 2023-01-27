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Камбоджа: Украине помогать не будем, а россиян готовы обучать
27.01.2023 13:33 Алина Груднева

Камбоджа: Украине помогать не будем, а россиян готовы обучать

Камбоджа "не имеет возможности" помогать Украине, зато готова помогать в обучении российских военных разминированию.

По данным Khmer Times, такое заявление сделал премьер-министр страны, где проходят обучение украинские саперы, Хун Сен.

"Камбоджа не предоставляла никакой военной поддержки Украине. У Камбоджи нет такой возможности. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам является сугубо гуманитарным актом", - подчеркнул он.

Сен заверил, что его страна готова помогать в обучении разминированию любым странам, в том числе и РФ.

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