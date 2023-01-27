Камбоджа: Украине помогать не будем, а россиян готовы обучать
Камбоджа "не имеет возможности" помогать Украине, зато готова помогать в обучении российских военных разминированию.
По данным Khmer Times, такое заявление сделал премьер-министр страны, где проходят обучение украинские саперы, Хун Сен.
"Камбоджа не предоставляла никакой военной поддержки Украине. У Камбоджи нет такой возможности. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам является сугубо гуманитарным актом", - подчеркнул он.
Сен заверил, что его страна готова помогать в обучении разминированию любым странам, в том числе и РФ.