



Камбоджа: Украине помогать не будем, а россиян готовы обучать

Камбоджа "не имеет возможности" помогать Украине, зато готова помогать в обучении российских военных разминированию.



По данным Khmer Times, такое заявление сделал премьер-министр страны, где проходят обучение украинские саперы, Хун Сен.



"Камбоджа не предоставляла никакой военной поддержки Украине. У Камбоджи нет такой возможности. Техническая помощь Камбоджи украинским саперам является сугубо гуманитарным актом", - подчеркнул он.



Сен заверил, что его страна готова помогать в обучении разминированию любым странам, в том числе и РФ.