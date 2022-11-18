



Камала Харрис созовет встречу по поводу запуска ракеты КНДР

Вице-президент США Камала Харрис созовет встречу мировых лидеров в Бангкоке на полях регионального саммита, чтобы обсудить запуск ракеты Северной Кореей.

Об этом сообщает официальный представитель Белого Дома.

В пятницу КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, способную долететь до США. Она приземлилась в 200 километрах от Японии.

На встрече будут присутствовать представители Австралии, Японии, Южной Кореи, Канады и Новой Зеландии.