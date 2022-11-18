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Камала Харрис созовет встречу по поводу запуска ракеты КНДР
18.11.2022 08:59 Алина Груднева

Камала Харрис созовет встречу по поводу запуска ракеты КНДР

Вице-президент США Камала Харрис созовет встречу мировых лидеров в Бангкоке на полях регионального саммита, чтобы обсудить запуск ракеты Северной Кореей.

 
Об этом сообщает официальный представитель Белого Дома.
 
В пятницу КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету, способную долететь до США. Она приземлилась в 200 километрах от Японии. 
 
На встрече будут присутствовать представители Австралии, Японии, Южной Кореи, Канады и Новой Зеландии.

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