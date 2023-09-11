



Какую выгоду США принесет соглашение Саудовской Аравии и Израиля – анализ

Соединенные Штаты упорно добиваются заключения соглашения, в рамках которого Вашингтон предоставит официальные гарантии безопасности Саудовской Аравии, а взамен саудовцы установят дипломатические отношения с Израилем с уступками Израиля палестинцам. Об этом пишет The Telegraph.



Главное преимущество, которое дает Соединенным Штатам трехстороннее соглашение, — это ужесточение контроля над тремя жизненно важными водными путями вокруг Аравийского полуострова: Ормузским проливом, Суэцким каналом и Баб-эль-Мандебским проливом. Эти артерии являются важнейшими связующими звеньями для Китая, который является предметом озабоченности Америки.



Ормузский пролив , который соединяет Персидский залив с Аравийским морем и с Индийским океаном является самым важным морским узлом в мире. Ежегодно через него проходит около трети морской нефти и немного меньший процент сжиженного природного газа. Подавляющее большинство этой энергии идет в Азию, включая более 45% годового импорта нефти Китая.



Не менее важное значение имеет Суэцкий канал , который соединяет Красное и Средиземное моря и соединяет Азию, Африку и Европу. Ежегодно через него проходит примерно 12 процентов мировой торговли, и крупнейшим ее потребителем является Китай. На китайские корабли приходится % проходящих через канал. Например, эти корабли перевозят более 60% товаров, которые Китай отправляет в Европу.



На другом конце Красного моря находится третий ключевой проход – Баб-эль-Мандебский пролив , который контролирует вход в Красное море, ведущий к Суэцкому каналу, и имеет столь же важное значение для мировой торговли. Не случайно единственная китайская военная база за рубежом находится в Джибути, всего в 110 км от Баб-эль-Мандеба, и Пекин инвестировал в эту страну миллиарды долларов.



На данный момент у Китая не так уж много места для маневра. Соединенные Штаты и их партнеры доминируют на трех водных путях, окружающих Аравийский полуостров. Соглашение с Израилем и Саудовской Аравией могло бы обеспечить это преимущество на десятилетия вперед. Это объединит двух главных военных партнеров США на Ближнем Востоке в рамках открытого сотрудничества и фактически создаст взаимосвязанную региональную цепочку, состоящую из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна, Израиля, Египта и Иордании.



Более того, гарантии безопасности США для Эр-Рияда, несомненно, гарантируют, что растущий флирт Саудовской Аравии с Китаем никогда не приведет к значительному стратегическому плацдарму Пекина в королевстве. Это позволит Соединенным Штатам реализовать свою давнюю цель по сокращению некоторых военных баз в регионе Персидского залива, включая авиабазу Аль-Удейд в Катаре, которые фактически являются остатками вторжения в Ирак в 2003 году.



"Администрация Байдена энергично реализует эту трехстороннюю сделку, поскольку она обеспечит неоценимое глобальное конкурентное преимущество.

Остается неясным, имеет ли Вашингтон достаточные рычаги влияния на израильское правительство, которое, похоже, испытывает аллергию на уступки палестинцам, которых добивается Саудовская Аравия. Похоже, что Вашингтон и Эр-Рияд готовы преодолеть свои разногласия. Но без участия Израиля и нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем более простое двустороннее соглашение не даст Вашингтону того, что ему нужно – мощной сети дружественных государств, основанной на сближении между двумя ключевыми стратегическими партнерами Соединенных Штатов на Ближнем Востоке", – пишет издание.



Очевидно, что и Израиль, и Саудовская Аравия выиграют от сделки по нормализации отношений, но в наибольшем выигрыше окажутся Соединенные Штаты.