



Какую сумму отсудил сын Захавы Гальон у Кинерет Бараши

По решению Тель-Авивского суда адвокат Кинерет Бараши выплатит десятки тысяч шекелей Надаву Гальону, сыну бывшего председателя партии "Мерец" Захавы Гальон и пресс-секретаря движения Crime Minister. Суд признал, что Бараши опорочила доброе имя Гальон.



В серии твитов, в которых эти двое атаковали друг друга, Бараши написала, что Гальон "посылает демонстрантов, чтобы унизить семьи погибших солдат" и что он "получает зарплату за счет налогоплательщиков через свою мать".



Гальон обратился к Бараши с требованием отказаться от своих клеветнических заявлений, но она отказалась извиниться. В связи с этим Гальон подал иск о клевете против Бараши.



Суд постановил, что в отношении публикации Бараши о том, что Галон получает зарплату за счет израильского налогоплательщика, то "в данном случае Гальон обвиняется в воровстве, и эти слова порочат его". Бараши заявила в ответ, что "я говорила правду", но суд отверг ее аргумент и постановил, что Гальон консультировал свою мать добровольно, как он это делал с самого детства - и Гальон не получал зарплату за счет налогоплательщика через свою мать, вопреки тому, что написала Бараши. В связи с этим судья Дорит Кобарски постановила, что Бараши должен выплатить Гальону 30 000 шекелей, а также 7 000 шекелей гонорара адвокату Гонену Бен-Ицхаку, который представлял интересы Гальона в судебном процессе.