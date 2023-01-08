



Какой закон отменят в случае признания назначения Дери недействительным

Корреспондент 12-го канала израильского ТВ Дафна Лиэль сообщает о следующих шагах правительства Нетаниягу в рамках “правовой революции”.



На вершине приоритетов правительства - продвижение закона о юридических советниках и изменение состава комитета по назначению судей. В случае, если Дери будет дисквалифицирован - на первый план выйдет закон о преодолении вето БАГАЦа и отмене “обоснования разумности”.



Обоснование разумности - понятие в области административного права, которое используется судами для дисквалификации административного действия в рамках судебного контроля на том основании, что действие административного органа (правительства или одной из его ветвей) характеризуется "неразумностью" или "крайней неразумностью". Понятие было разработано в британском праве, а затем и в странах, подвергшихся его влиянию. Среди прочего, его также приняли в израильском праве Верховным судом Израиля. Оно было расширено в рамках роста судебного активизма, и его расширение является объектом критики со стороны тех, кто стоит на стороне консервативного толкования рамок полномочий судов.



Решение БАГАЦа относительно назначения Арье Дери на пост министра, как ожидается, окажет решающее влияние на порядок действий комплексной правовой реформы, представленной министром юстиции Яривом Левиным, которую председатель Верховного суда в отставке Ахарон Барак назвал "явной опасностью для израильской демократии".



Приоритетной задачей правительства Нетаниягу является продвижение закона о юридических советниках в правительственных министерствах - сделать их только советниками, назначаемыми на доверенные должности, а также изменение состава комиссии по назначению судей, поскольку до выборов членов Кнессета в комиссию осталось всего несколько недель, и поэтому правительство заинтересовано в том, чтобы в ней работали другие члены Кнессета.



Ожидается, что эти два шага будут выполнены в первую очередь и при условии, что назначение Арье Дери на должность министра будет одобрено Высшим судом справедливости. Если назначение Дери на должность министра будет отклонено - тогда в рамках реформы приоритет получит пункт о преодолении вето БАГАЦа (пискат а-итгабрут) и устранении причины разумности. Последним шагом, который будет продвигаться, станет разделение должности генерального прокурора из-за ее сложности и опасения, что этот процесс может забуксовать.