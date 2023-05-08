



Какой "краник" перекроет России 11-ый пакет санкций Евросоюза

Следующий пакет санкций против России, который планирует ввести Евросоюз, будет нацелен на перекрытие путей обхода уже введенных ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер, передает CNN.



"Цель (нового пакета санкций - ред.) - не дать России и ее военно-промышленному комплексу найти способ добраться до товаров, запрещенных для нее (предыдущими ограничениями - ред.)", - подчеркнул Мамер.



Стоит заметить, что новый пакет санкций еще должен быть единогласно одобрен 27 государствами-членами ЕС, прежде чем он будет введен в действие.



Отметим, по информации Financial Times, Брюссель предлагает ввести санкции в отношении ряда китайских компаний за предоставление помощи России для ведения войны против Украины.