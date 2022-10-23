



Какое будущее мы выбираем?

От того, кто стоит у руля, зависят приоритеты – либо помогать пенсионерам, молодежи, солдатам, молодым работающим семьям, гражданам, которые служили, работают и платят налоги, либо мы будем содержать всех тех, кто рассчитывает только на государственные пособия.



Яир Лапид и Бени Ганц с Гидеоном Сааром – лидеры Еш атид и Ха-махане ха-мамлахти, не просто возглавляют партии и блоки, носящие звучные и многозначительные названия («Есть будущее» и «Государственный лагерь»). Эти политики именуют себя центристами и не раз заявляли, что будут крайне разборчивы при формировании коалиции и правительства, которое они надеются возглавить.





Но с какими принципами можно расстаться и какие взгляды изменить, если всеми силами стремиться занять пост премьер-министра? За ответом на этот вопрос не стоит обращаться к экс-премьеру по фамилии Нетаниягу, который широко известен тем, что был готов всегда и на все, лишь бы снова взгромоздиться на «трон».



Сегодня ответ на этот щекотливый вопрос вполне можно отыскать в делах и планах «центристов» Бени Ганца и Яира Лапида.

Оба они уже бегут наперегонки к радикалам и ультраортодоксам, чтобы заручиться их поддержкой при формировании правительства. За место председателя кабинета министров Лапид и Ганц согласны на любые союзы – даже с теми, кто откровенно их не приемлет.

Это стало видно еще в начале предвыборной гонки и даже раньше, а в конце забега обнаружилось с циничной простотой.

Можно вспомнить о встрече Яира Лапида с Гурским адмором, о сепаратных переговорах, которые нынешний глава переходного правительства вел с предводителем хасидов по поводу поддержки этой электоральной массой в обмен на отступление по всем фронтам. В первую очередь, на том направлении, где последовательно и четко действует министр финансов Авигдор Либерман.



Финансирование религиозных учебных заведений - только при условии введения в программу обучения основных предметов, необходимых выпускнику для получения специальности, выхода на рынок труда и присоединения к производительным силам. Государственно и с заботой о будущем еврейской страны мыслит и действует лидер партии, которая называется не Ха-махане ха-мамлахти и не Еш атид, а Наш дом Израиль.



Однако, Лапид уже готов, по давнему «рецепту» Нетаниягу, пустить заветные три или больше миллиарда шекелей на финансирование школ и ешив, где под запретом основные предметы, необходимые современному человеку – английский язык, математика, компьютерная грамотность. Все это можно и нужно сочетать с обучением, характерным для данных учебных заведений. Однако, ради поддержки партиями ультраортодоксов нельзя допустить, чтобы религиозная система образования и дальше плодила, пользуясь деньгами трудящихся налогоплательщиков, своих навсегда беспомощных, но зато послушных «незнаек».



Из интервью Яира Лапида ультраортодоксальному изданию «Кикар шабат» совершенно точно следует, что он готов сидеть в одном правительстве с партиями ШАС и Яхадут ха-Тора. Оговорка Лапида насчет «при условии принятия этими партиями основных положений нового правительства» выглядит по меньшей мере несерьезно.



В этом, пока еще гипотетическом кабинете уже фактически обещано министерское место отбывавшему наказания за мошенничество предводителю партии ШАС Арье Дери. И опять-таки – оговорка о «необходимости мнения суда» выглядит почти насмешкой. Ведь цель одна – получить поддержку ШАС и стать премьером!



Бени Ганц также видит себя главой правительства, в которое войдут ультрарелигиозные партии. Он даже авансом выражает им благодарность за поддержку и выражает надежду на сотрудничество в грядущем правительстве.



Похоже, Ганц рассчитал ходы вперед: когда «победу по очкам» не смогут одержать ни Нетаниягу, ни Лапид, на политическую сцену выйдет он, весь в белом, и станет главой широкого политического альянса, в который войдут ультраортодоксы, которых не обаял и не убедил глава Еш атид.



…Важны не манёвры, важен исход борьбы. От того, кто стоит у руля, зависят приоритеты – либо помогать пенсионерам, молодежи, солдатам, молодым работающим семьям, гражданам, которые служили, работают и платят налоги, либо мы будем содержать всех тех, кто рассчитывает только на государственные пособия.



Только одна партия - Наш дом Израиль и ее лидер Авигдор Либерман твердо и четко говорят о том, что не войдут в правительство с партиями, исповедующими секторальный эгоцентризм, унижающими алию и другие сионистские ценности и, по большому счету, не ведущими к укреплению и процветанию страны. Лишь Наш дом Израиль и Либерман остаются верными принципам и интересам своего электората и всего Государства Израиль.

Так отдайте им свои голоса!



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