



Какие законопроекты будут доминировать на повестке дня на летней сессии

На повестке дня летней сессии Кнессета, вероятнее всего, будут доминировать три законопроекта.



Об этом сообщает The Jerusalem Post.



По данным издания, летняя сессия стартует 30 апреля и продлится до 30 июля. Уточняется, что приоритетным будет принятие бюджета на 2023 - 2024 годы.



Также ожидается продвижение новой программы службы в ЦАХАЛе с поправками для харедим.



Третьим пунктом на повестке дня станет правовая реформа, законодательные процессы которой были приостановлены для переговоров, которые проходят при посредничестве президента Ицхака Герцога.



В ближайшие недели многие комиссии Кнессета сосредоточатся на принятии закона о бюджете. Он должен быть принят к 29 мая, в противном случае Кнессет автоматически распускается и назначаются очередные выборы.





