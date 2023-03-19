



"Как во Франции". Организаторы протестов намерены полностью парализовать страну

Около 100 различных групп протеста приняли участие в конференции, на которой решались дальнейшие шаги по эскалации протестов в следующий четверг.



Некоторые из лидеров протестующих призывали к полному прекращению функционирования страны, подобно протестам против недавних пенсионных реформ во Франции, которые привели к остановке Парижа.



"Остановлены поезда, закрыты школы, прекращены поставки топлива. Организаторы там угрожают, что Франция перестанет работать, если [президент Франции Эммануэль] Макрон не остановит реформы. Мы проводим демонстрацию за существование израильской демократии, а не за пенсии", - сказал один из организаторов.



Другой лидер протеста опасается, что такие действия приведут к насилию: "Мы видели, что произошло на улицах Парижа. Мы не можем дойти до ситуации, когда мы доведем демонстрации до чего-то насильственного и до анархии на улицах. Мы потеряем легитимность. Мы не можем протянуть такому руку. Это будет победа Нетаниягу".



Представитель Гистадрута сообщил, что председатель организации Арнон Бар-Давид по-прежнему выступает против всеобщей забастовки, потому что "правительство оказывает на него давление, чтобы он этого не делал".



Согласно информации СМИ, группы учителей - противников реформ готовят акцию по закрытию школ в четверг в рамках протестов.