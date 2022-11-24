



Как вернули тело друза: жесткий разговор с палестинской администрацией





Органы безопасности выразили удовлетворение сотрудничеством с Палестинской администрацией по поводу возвращения тела 18-летнего Тирана Феро, похищенного вооруженными людьми в Дженине. Высокопоставленный представитель в системе безопасности заявил, что утверждения его семьи о том, что он был еще жив, когда его похитили, расследуются.



"То, что заставило людей вернуть тело, было давлением со стороны Палестинской автономии, которая хотела положить конец этому осложнению", - сказал тот же высокопоставленный чиновник. "Часть давления, которое мы оказали, - это финансовые санкции, мы показали Дженину, что они заплатят большую цену. Мы дали им понять, что единственным вариантом будет возвращение тела, иначе вооруженные люди погибнут или будут арестованы".



По словам источника в органах безопасности, Израиль не заплатил за возвращение тела Тирана - и это несмотря на то, что похитители думали, что смогут освободить заключенных в обмен на тело. "Мы не вели переговоров с боевиками, а работали только с Палестинской автономией", - подчеркнул он. "Требование Израиля было четким - тело будет возвращено ПА, или Израиль будет действовать по-своему".