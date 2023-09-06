



Как вам не стыдно: “Ликуд” назвал обвинения экс-главы Моссада “клеветой”

Партия “Ликуд” резко ответила на утверждение бывшего главы Моссада Тамира Пардо о том, что политика Израиля в Иудее и Самарии является “апартеидом”.



“Мы решительно осуждаем постыдное и ложное высказывание Тамира Пардо”, – говорится в заявлении партии. “ЦАХАЛ действует морально, защищая израильских граждан, предотвращая при этом причинение вреда невинным. В больницах Израиля лечат евреев и арабов, израильтян и палестинцев. Арабы и евреи вместе учатся и работают в Израиле”



“Вместо того, чтобы защищать Израиль и ЦАХАЛ, Пардо клевещет на Израиль. Пардо, как вам не стыдно”, – возмущен “Ликуд”.