



Как устроены "народные протесты" против правовой реформы



12-й канал израильского ТВ опубликовал большой материал, посвященный организации “народных протестов против правовой революции”.





Авторы материала, представленного в вечернем шоу Ульпан Шиши, сообщают: “Мы попытались понять, кто ведет великую борьбу, масштаба и силы которой мы не знали, против правовой революции - кто решает, когда и как, кто организует и кто платит. Мы выяснили, что существует центральный штаб борьбы и у него есть руководитель - его зовут Эран Шварц. Шварц - летчик и педагог, основавший доармейские курсы, член исполнительного комитета левого сионистского движения Даркену и до недавнего времени заместитель генерального директора министерства социального равенства".





По словам Шварца, "черная линия - это уже конституционный кризис, но мы не хотим дойти до того места, где БАГАЦ спасет нас от самих себя в ситуации, которая уже близка к той, до которой никто не хочет представить себе, что дойдет - поэтому, хотя это и не интуитивно, наша красная линия должна быть перед вторым и третьим чтение законов в Кнессете и готовиться соответствующим образом. И мы ведем соответствующую подготовку. Что такое соответствующая подготовка? - Это не для телевидения".



Шварц объясняет: "Штаб борьбы на самом деле состоит из десятков организаций и ассоциаций, почти сотни, которые борются с тем, что происходит сейчас в стране. Мы - группа, 90% которой, а может и больше, составляют волонтеры, которые пытаются интегрировать все эти организации."



За Эраном Шварцем стоит руководящая группа. В нее входят бывший начальник генштаба Дан Халуц, бывший генеральный директор канцелярии премьер-министра Йосси Кучик, предприниматель и филантроп Орни Петрушка и адвокат Гилад Шер. “Политики от оппозиции, не имеют никакого влияния”, заверяют авторы материалы.



Центральный штаб пытается координировать работу многочисленных организаций в Израиле. На прошлой неделе штаб сумел организовать “национальный день беспорядков”. Конечно, было намерение обострить борьбу, но никто не думал о крови: “все что случилось - случилось из-за полиции”.



Шварцу задали “острый вопрос”: “На демонстрациях в субботу в Каплан, как и на двух больших демонстрациях перед Кнессетом, есть сцена, усилители и экраны. Кто платит за это?”



Шварц: "Прежде всего, тысячи и десятки тысяч израильских граждан, в моих глазах это удивительно - это как искупление земли, люди чувствуют, что они спасают страну. Обычно израильтяне довольно скупы, говорит тот, кто работал в ассоциации (указывая на себя), и удивительно вдруг увидеть, как щедры они ради спасения страны".



"И помимо этого, есть также способные люди, которые поддерживают, и там нет иранцев - они сионисты, преданы Израилю, живут в Израиле, и процент финансирования от них очень низок. Я имею в виду, что большинство поступает от граждан Государства Израиль. Почти все мы работаем добровольно, за исключением нескольких профессионалов, и это действительно дорогая борьба, и мы будем очень рады дальнейшей помощи".





12-й канал сообщает: “Это протест, который начинается снизу, с множества местных инициатив, и рождается в существующих группах WhatsApp - резервистов, кварталов или кондоминиумов, врачей, социальных работников, и список можно продолжать долго. Обстановка не имеет значения - люди чувствуют, что им нужно кричать, и ищут других людей, с которыми можно кричать”.



