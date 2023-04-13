



Как уничтожение крейсера "Москва" повлияло на ход войны

Ровно год назад, 13 апреля 2022 года, российский флагман "Москва" находился в территориальных водах Украины и был уничтожен ударом с "Нептуна". Уничтожение крейсера позволило освободить остров Змеиный. Об этом сообщает ГУР.



"Без преувеличений, уничтожение крейсера "Москва" - потрясающий успех в войне с российским агрессором", - говорится в сообщении.



В значительной степени, по данным разведки, именно это событие позволило Силам безопасности и обороны Украины:

освободить остров Змеиный;

заставить россиян разблокировать судоходные торговые пути;

снизить уровень угроз с акватории Черного моря;

нанести удар по морально-психологическому состоянию врага;

заверить московитов, что деоккупация Крыма - неизбежна.

Кроме того, как отмечают в Вооруженных силах Украины, украинский "Нептун" отвлек угрозу гегемонии оккупантов в акватории Черного моря, приблизил освобождение острова Змеиный и исключил возможность высадки морского десанта на наше побережье."Украина сохранила открытыми судоходные пути вокруг Одессы и вскоре это позволило возобновить экспорт украинской пшеницы, укрепляя нашу экономику. Отечественное оружие и уникальность навыков украинских военнослужащих прославились по всему миру", - отмечается в Facebook.В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уничтожение российского крейсера "Москва" было большим достижением для Украины. В частности, это событие сделало невозможным кремлевские мечты о высадке десанта на Одесском побережье.Глава Минобороны в годовщину уничтожения флагмана черноморского флота РФ ракетного крейсера "Москва" заявил, что это событие изменило ход войны. После потери "Москвы" Россия уже не доминировала в Черном море.Резников напомнил, что российский флагман пошел ко дну после удара украинской ракетой "Нептун". После этого партнеры уже не медлили с передачей ракет Harpoon.Именно благодаря этим ракетам украинские военные заставили оккупантов совершить "жест доброй воли" и освободили остров Змеиный. Министр отметил, что освобождение Змеиного позволило открыть "зерновой коридор" в Черном море."В итоге российский флот вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма. Кремлевские мечты о десанте на Одессу остались в прошлом. Теперь россияне разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан с воздуха", - подчеркнул Резников.Глава Минобороны добавил, что Украина будет сама решать, как защищаться от агрессора, несмотря на то, что кто-то до сих пор заботится о "лице Кремля".Вечером 13 апреля 2022 года украинские военные нанесли по нему удар крылатыми ракетами "Нептун", российская сторона подтвердила только пожар с детонацией боекомплекта. При этом Минобороны России заявило о полной эвакуации экипажа.На следующий день в России сообщили, что пожар якобы потушили, но флагман затонул при буксировке. Позже официально подтвердили гибель только одного члена экипажа, 27 человек объявили пропавшими без вести.По информации СНБО, из экипажа "Москвы" было всего спасено только 58 человек. А сообщению о якобы пожаре на корабле российское телевидение посвятило в выпуске новостей всего 28 секунд."Именно по этому крейсеру украинские защитники ударили сперва вербально, отправив по теперь всему миру известным адресом, а затем и противокорабельными ракетами украинского производства", - добавляют военные."Москва" была уничтожена двумя ракетами, запущенными из берегового ракетного комплекса "Нептун", разработанного предприятиями ДК "Укроборонпром" (Украина). Считается, что это самая дорогая военная потеря России в войне против Украины, поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.