



Как санкции влияют на возможность России вести войну

Изоляция России сейчас, в условиях массового выхода с рынка РФ примерно 1000 иностранных фирм, ставит под угрозу ее будущий рост. Ограничив российский импорт, экспортный контроль создал положительное сальдо торгового баланса. Высокие цены на энергоносители также повысили спрос на рубль, в результате чего он укрепился на 29% по отношению к доллару.



Ожидается, что рост экономики России снизится на 3% в 2022 году, что значительно меньше более раннего прогноза МВФ о снижении на 8,5%, недооценившего амортизирующий эффект роста цен на энергоносители.



Продолжающиеся поступления от нефти и газа поддерживают экономику в рабочем состоянии. США и ЕС планируют сократить нефтяные доходы за счет ограничения цены, по которой Россия может продавать нефть. Однако Саудовская Аравия нарушила эти планы, договорившись с Россией о сокращении поставок и повышении цен.



Тем не менее санкции оказывают заметное влияние на возможность России вести войну в Украине. Недавно опубликованный отчет министерства финансов и торговли США показывает, что с осени прошлого года импорт полупроводников упал на 70%, что привело к сокращению производства в России гиперзвуковых баллистических ракет, ракет класса "земля-воздух" и другого высокоточного оружия. Технологии производства некоторых элементов, критично важных для самолетов, танков, автоматического огнестрельного оружия, тяжелой артиллерии и подводных лодок, также стали мишенью санкций.



Наряду с этим предпринимаются согласованные усилия по лишению России человеческого капитала. Многие иностранные учреждения прекратили сотрудничество с учеными в России, а администрация Байдена предложила Конгрессу внести поправки в Закон об иммиграции и гражданстве, чтобы поощрить россиян с учеными степенями к эмиграции в США.



Нанесение вреда Путину, возможно, не под силу нынешним санкциям, но причинение вреда элитам по-прежнему наносит ущерб Кремлю, если страдает основная экономика или военная мощность страны. Хотя каждая из санкций по отдельности имеет свои недостатки, в целом, они работают за счет умножения силы. Ограничение доступа к финансам снижает прибыльность работы и проживания в России, побуждая компании, потенциальных солдат и российскую элиту покинуть страну.



Лишение доступа к глобальным цепочкам поставок передовых технологий затрудняет привлечение иностранных инвестиций и стимулирование исследований и инноваций. Давление на элиты посредством замораживания активов и конфискации имущества уменьшает финансирование отечественных альтернатив иностранным технологиям. Удар по талантам и науке омрачает экономические перспективы России и снижает вероятность военного обновления за счет ее промышленной базы.

