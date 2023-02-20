



Как проходила секретная операция "Визит Байдена в Киев"

Президент США Джо Байден прибыл в Киев на поезде из Польши. Поездка держалась в секрете до последнего момента, пишет The New York Times.



Сообщается, что визит Байдена в Киев был проведен тайно из соображений безопасности - президент покинул Вашингтон без предупреждения после ужина с женой в субботу вечером в ресторане за пределами Белого дома, что бывает редко.



Отмечается также, что Белый дом в воскресенье вечером опубликовал расписание Байдена на понедельник, 20 февраля, и в расписании было указано, что президент США все еще в Вашингтоне и только вечером отправляется в Варшаву.



Отметим, что Байден должен был встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой во вторник утром и выступить с речью из Варшавского замка позже в тот же день. Пока неизвестно, изменится ли его график из-за визита в Киев.