



Как принималось решение о мобилизации

Пророссийские власти самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей в спешном порядке и друг за другом объявили, что в ближайшее время проведут "референдумы о присоединении к РФ". "ЛНР" и "ДНР" добавили, что голосование пройдет уже на этой неделе, с 23 по 27 сентября.



После контрнаступления ВСУ кремлевские политтехнологи, работавшие в Харьковской и Запорожской областях, вернулись в Россию, подготовка к референдуму в Херсонской области была поставлена на паузу, а в "ЛНР" и "ДНР" агитация и не начиналась.



Ситуация изменилась всего за несколько дней. Сейчас в самопровозглашенных республиках "есть настрой сделать все очень быстро". Источники, близкие к Кремлю, подчеркнули, что российские власти не намерены создавать даже "иллюзию легитимности".



Перемену планов связывают с лоббистскими усилиями так называемой "партии войны" — группы высокопоставленных российских чиновников и силовиков, которые выступают за дальнейшую эскалацию конфликта с Украиной, в том числе за всеобщую мобилизацию в РФ. Среди сторонников этой точки зрения: генеральный секретарь "Единой России" Андрей Турчак и заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.



При этом Путин не намерен снижать военную активность РФ. Один из источников пояснил: на недавнем саммите ШОС главы сразу нескольких государств — среди них президент Турции Реджеп Эрдоган и казахский лидер Касым-Жомарт Токаев — якобы говорили Путину, что "войну надо заканчивать". Российский президент, по словам источника, отреагировал на эти предложения "очень конфликтно".



По замыслу российских властей, "референдумы" призваны остановить продвижение украинских войск, которые якобы "не рискнут наступать на территорию России". Официальный Киев уже заявлял, что считает готовящиеся голосования "фикцией", которая ничего не изменит.



В случае продолжения контрнаступления, российские власти намерены провести в РФ частичную мобилизацию и ввести военное положение. В связи с этими "новыми условиями" вероятны перестановки в руководстве администрации президента и министерства обороны.



Поправки в российском законодательстве, в том числе о мобилизации, были приняты в тот же день, когда на оккупированных территориях объявили о решении немедленно провести "референдумы о присоединении к России". Против этих поправок не выступил ни один депутат Госдумы.