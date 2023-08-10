



"Как перед Войной Судного Дня". Какие сюрпризы готовит Хизбалла

На фоне напряженности из-за активности Хизбаллы на северной границе бригадный генерал Ури Агмон из организации "Командиры за безопасность Израиля" предупредил, что "в воздухе витает ощущение опасности". Он заявил, что "нынешняя ситуация напоминает ощущение перед войной Йом-Кипур". В интервью радио 104.5FM он рассказал, какие сюрпризы может подготовить Израилю ливанская террористическая организация.



"Нет сомнений, что ситуация взрывоопасна и чувствительна, и вызывает неуверенность у граждан в регионе", - сказал он в начале своего выступления. “Война Йом-Кипур, я помню дни перед войной, когда задавали вопросы о том, что происходит на той стороне, и постоянно успокаивали нас и говорили: "Ничего страшного, это учения, ничего не будет".



Генерал также упомянул о недавних визитах начальника Генштаба, министра обороны и премьер-министра на Север, а также о командире 91-й дивизии, который вчера встречался с руководителями органов власти.



"Люди в стрессе и хотят получить ответы. Они хотят знать, что системы, которые их защищают, действительно есть, и что они находятся в состоянии готовности. Я не получаю ежедневных сводок разведки, но опыт того, что мы пережили говорит о том, что здесь существует иной уровень напряжения, и мы должны быть готовы. Я думаю, что политическая ситуация в Израиле указывает на недостаточную беспристрастность системы, чтобы давать ответы и быть бдительными ко всему происходящему, это еще один очень существенный фактор неуверенности людей".



На вопрос о том, как последние события влияют на армию, Агмон ответил: "Я думаю, что наша армия сильна, я чувствую себя в безопасности, армия очень оснащена, очень обучена, я общаюсь с рядом командиров на тактических уровнях, я думаю, что армия сильна, опытна, знает правила”.



Агмон добавил: “Проводится много операций по гражданской обороне. Угроза со стороны Ливана делится на две части. Первая: колоссальный ударный потенциал, которая создается в Ливане в последние годы. Нужно предпринимать оборонительные действия, подготовительные действия. Есть много вещей, которые каждый должен сделать у себя во дворе. Премьер-министру не нужно заниматься этим каждое утро. Люди сами должны знать. Люди, которые живут в уединенном и отдаленном районе..."



Что касается сюрпризов, которые Хизбалла может подготовить для Израиля, то он сказал: "Выбора нет, людям придется с этим столкнуться. Во время Шестидневной Войны, я, будучи учеником 8-го класса, рыл окопы во дворе - и к нам прилетели снаряды из Иордании. Мы не Шестидневной Войне, но есть вещи, которые необходимо сделать.



Есть и угроза другого рода, которая касается поселений Севера и северной Галилеи. К этой угрозе необходимо подготовиться, убрав важные объекты с линии соприкосновения и подготовившись к возможности проникновения сил из Ливана для оккупации территорий внутри Галилеи. Это не что-то апокалиптическое, об этом говорят в средствах массовой информации Хизбаллы и во время их рейдов вдоль границы. Помимо обстрелов, они готовят и другие вещи. Некоторые из них известны, а некоторые нет, и к этому надо готовиться, а также понимать, что это то, что может произойти. Самая серьезная проблема на войне - это то, что тебя застают врасплох. Государство Израиль сильнее, чем Хизбалла, и эти туры высокопоставленных лиц вдоль границы - часть стремления не быть удивленным".



