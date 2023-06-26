



Как мятеж Пригожина повлияет на Израиль



Газета The Jerusalem Post опубликовала редакционную статью “как нестабильность в России повлияет на Израиль”.



Суть размышлений авторов сводится к тому, что алия из РФ резко подскочит. и к этому необходимо готовится.



Как и столицы всех стран мира, Иерусалим внимательно следит за головокружительными событиями в России.



Перспектива переворота или гражданской войны в стране грозит геополитическим землетрясением, которое вызовет далеко идущие последствия.



Хотя на данный момент кажется, что Москва нашла выход из кризиса, поскольку Евгений Пригожин, лидер мятежной российской наемной армии Вагнера, согласился покинуть страну, это может быть предвестником надвигающегося сейсмического сдвига.



Одно можно сказать с уверенностью: позиции президента России Владимира Путина не так непоколебимы, как считалось ранее. Сорвавшаяся акция Пригожина против российских военных выявила глубокое недовольство внутри России по поводу катастрофической украинской авантюры Путина. Если это недовольство не выплеснулось полностью в этот раз, оно еще может проявиться в недалеком будущем.



Израилю нужно быть готовым к тому, что если это произойдет, отголоски будут ощущаться и здесь.



Эти последствия затронут Израиль в нескольких сферах.



Во-первых, внутренняя нестабильность в России, вероятно, повлияет на ее политику в Сирии. Несмотря на то, что Москва сократила свое присутствие в Сирии из-за войны в Украине, она по-прежнему имеет значительное присутствие внутри северного соседа Израиля и оказывает существенное влияние на Асада.



Внутренние распри в России, вероятно, приведут к дальнейшему сокращению сил в Сирии - там есть и отряды группы Вагнер - что создаст вакуум.



И, наконец, есть еврейский аспект. Поскольку в России проживает около 145 000 "настоящих" евреев и еще примерно 500 000 потомков евреев, имеющих право на алию в соответствии с Законом о возвращении, Израиль должен быть готов разработать планы по содействию быстрому отъезду тех, кто заинтересован в репатриации.



Эта задача усложнилась, поскольку в прошлом году Россия приостановила деятельность Еврейского агентства в ответ на усиление дипломатической поддержки Украины со стороны Иерусалима.



Кроме того, в апреле Израиль отменил единый ускоренный иммиграционный процесс для тех, кто имеет право на репатриацию из России и Беларуси, сохранив эту возможность для тех, кто репатриируется из Украины.



После того, как Россия начала войну против Украины в феврале прошлого года, наблюдается всплеск репатриации из России и Украины. В 2022 году Израиль принял около 70 000 новых репатриантов, чего не было за предыдущие 23 года. Более половины этих репатриантов прибыли из России (37 364), еще 14 680 человек прибыли из Украины.



Если в первом квартале этого года темпы репатриации из России сохранились, составив 10 203 репатрианта, то из Украины прибыло только 538 репатриантов. Большое число репатриантов из России свидетельствует о том, что многие евреи чувствуют себя неуверенно и ищут выход.



Учитывая последние события в России, которые, вероятно, усилят это чувство незащищенности, Иерусалим должен работать над тем, чтобы гарантировать, что те, кто имеет право на алию и желает покинуть Россию, смогут это сделать. Он может начать с восстановления упрощенной ускоренной процедуры.

