



Как Моше Ридман превратился в Моше Абутбуля

Моше Ридман Абутбуль, лидер “протеста хайтека”дал интервью радио 103 FM. В беседе с Арелем Сегалом и Давидом Вертхаймом Ридман рассказал о ситуации в Израиле, о происходящей в стране законодательной реформе, а также объяснил, почему он добавил к своей фамилии "Абутбуль".



"Это от моей матери, я добавил ее сейчас, потому что устал от всех этих демагогов, которые называют себя "правыми", говорящих о "привилегированных ашкеназим" в каждом втором комментарии на Facebook".

