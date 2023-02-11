



Как израильтяне относятся в правовой реформе: результаты опроса

Более 60% населения Израиля хотят, чтобы правительство остановило или хотя бы отложило реализацию плана правовой реформы.



Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 12-м каналом израильского ТВ.



В частности, 31% считает, что план стоит остановить, столько же израильтян считают, что его необходимо отложить. В свою очередь, 24% респондентов ответили, что реализацию плана Ярива Левина следует продолжать, а 14% опрошенных не определились с ответом.



Среди сторонников блока Биньямина Нетаниягу, остановку или отсрочку плана поддержали 42% респондентов, а 45% заявили, что процесс должен продолжаться.



Относительно призывов со стороны лидеров протестных движений провести общенациональную забастовку в понедельник, 28% от всех респондентов поддержали акцию, хотя сами не будут в ней участвовать, 22% планируют принять участие в забастовке. 31% респондент выступил против таких мер, а 19% не определились с ответом.



Что примечательно, среди сторонников блока Нетаниягу забастовку поддержали 27%, 56% выступили против, а 17% не определились с ответом.