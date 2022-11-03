Как Иран транспортирует оружие в РФ?
Как Иран транспортирует оружие в РФ?
Воздушный путь
Такую доставку дронов и инструкторов осуществляют 4 разных компании. Например, компания Pouya Air с 12 по 18 октября выполнила 5 грузовых рейсов по маршруту Тегеран – Москва. Нелишне будет вспомнить, что большинство парка грузовых самолетов составляют российские ИЛ-76. Здесь все понятно.
Морской путь
Для перевозки дронов Иран использует Каспийское море. По документам, иранцы перевозят запасные части для гражданской авиации. Пунктом назначения является Астрахань или Махачкала.
В начале ноября именно морским путем в Астрахани ожидается прибытие 200 дронов в разобранном состоянии.
В целом, Иран диверсифицирует производство дронов в других странах. Помимо Сирии, с мая завод работает в Таджикистане. Также есть риски отладки узловой сборки в Беларуси.
По предварительным данным, Иран может производить до 150 дронов в месяц. Детали они получают в обход санкций из Китая, что позволяет не переживать из-за их дефицита.