



Как именно поможет Израиль Сирии

На фоне обещаний премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу помочь пострадавшей от землетрясения Сирии появилось много слухов относительно того, каким образом это будет происходить.



По данным "Кан", помощь будет носить сугубо гуманитарный характер. То есть, Израиль отправит одеяла, палатки и медикаменты.



Уточняется, что соответствующее решение было принято на совещании высокопоставленных представителей правительства и силовиков. Помимо прочего, Израиль рассмотрит возможность принятия раненых сирийцев для лечения, если получит такой запрос.



Как стало известно ранее, запрос относительно помощи Сирии поступил от России, которая имеет в стране большой военный контенгент.