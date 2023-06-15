



Как глава МАГАТЭ побывал на Запорожской АЭС и что он там увидел

Делегация МАГАТЭ посетила станцию в четверг, 15 июня. Это был третий визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на станцию за последний год.



Также на Запорожской АЭС состоялась восьмая по счету ротация миссии МАГАТЭ, сообщают российские СМИ.



Вместо двух специалистов теперь на станции четыре человека - это представители Австрии, Франции, Республики Корея, Марокко.



По итогам осмотра Запорожской АЭС Гросси заявил, что ситуация на станции серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточный



Также он выразил надежду, что станция заработает на полную мощность после завершения войны.



Напомним, что визит Гросси в ЗАЭС должен был состояться раньше, однако его отложили из-за проблем с безопасностью. В общем, это уже третья поездка руководителя МАГАТЭ на станцию после начала ее оккупации.