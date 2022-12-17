



Как Ганц оправдает участие в правительстве Нетаниягу

Во время мероприятия Шабаттарбут в Петах-Тикве журналист Ярон Авраам согласился со словами члена Кнессета Юлии Малиновской и сказал, что, по его мнению, Ганц войдет в правительство Нетаниягу, под предлогом возникновения угрозы безопасности.



Авраам заявил, что, по его мнению, Ганц войдет в правительство Нетаниягу после того, как инцидент в сфере безопасности “даст ему повод слезть с дерева”.



Авраам произнес свои слова в ответ на аналогичные вещи, сказанные ему депутатом Кнессета от партии НДИ Юлией Малиновской, также участвовавшей в Шабаттарбут.