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Как Ганц оправдает участие в правительстве Нетаниягу
17.12.2022 19:06 Аркадий Бочаровский

Как Ганц оправдает участие в правительстве Нетаниягу

Во время мероприятия Шабаттарбут в Петах-Тикве журналист Ярон Авраам согласился со словами члена Кнессета  Юлии Малиновской и сказал, что, по его мнению, Ганц войдет в правительство Нетаниягу, под предлогом возникновения угрозы безопасности.

Авраам заявил, что, по его мнению, Ганц войдет в правительство Нетаниягу после того, как инцидент в сфере безопасности “даст ему повод слезть с дерева”.

Авраам произнес свои слова в ответ на аналогичные вещи, сказанные ему депутатом Кнессета от партии НДИ Юлией Малиновской, также участвовавшей в Шабаттарбут.

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