



Как ЕС поддержит Украину: названы три ключевых направления

Европейский Союз будет поддерживать по трем ключевым направлениям, среди которых является военная помощь, продвижение формулы мира и евроинтеграция.



Такое заявление сделал президент Евросовета Шарль Мишель, выступая на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.



"Мне кажется, следующие недели будут решающими. Поэтому нам нужно оставаться сплоченными и трезво смотреть на вещи. Нам нужно оказывать поддержку по трем направлениям. Первое направление – военное. Мы уже говорили, что вы получите максимальное количество оружия. Это и системы ПВО, и танки, и другая военная техника", – пояснил Мишель.



Украинскую формулу мира он назвал вторым ключевым направлением, отметив, что Евросоюз однозначно поддерживает инициативу Киева, чтобы устав ООН и международное право были бескомпромиссно соблюдены.



"Это - политическая битва, и мы хотим вскоре провести саммит ради мира, чтобы направить правильный месседж", – подчеркнул Мишель.



Третьим ключевым направлением он назвал евроинтеграцию Украины, пояснив, что государство сделало свой выбор, который был услышан ЕС еще на Майдане во время Революции Достоинства, – "в пользу свободы, демократии и ЕС".



"Вы очень храбро и мужественно продолжаете внедрять реформы и выполнять наши рекомендации, несмотря на войну. Я лично буду отслеживать этот процесс для того, чтобы Еврокомиссия и далее продолжала мониторить ваше продвижение на этом пути", – констатировал он.