



Как будут назначать судей. Компромисс Ротмана



Согласно новым изменениям, предложенным главой комиссии по законодательству Симхой Ротманом, комитет по назначению будет расширен с девяти до 11 членов, шесть из которых будут представлять правящее большинство. В его состав войдут три министра правительства от трех разных партий; три члена Кнессета от коалиции от трех разных партий; два члена Кнессета от оппозиции от двух разных партий; и три судьи БАГАЦа, включая председателя суда.



Назначения будут производиться простым большинством в шесть из 11 членов при первых двух назначениях в БАГАЦа в течение срока полномочий Кнессета. После этих назначений необходимое большинство будет по-прежнему составлять шесть из 11, но среди этих шести членов, по крайней мере, один представитель оппозиции и один судья должны будут поддержать кандидатуру, чтобы утвердить ее.



По сути, это означает, что два судьи, поддерживаемые коалицией, могут быть назначены с легкостью, а все остальные кандидаты могут быть назначены на основе консенсуса. Однако, критики предложения нашли теоретический изъян в данной модели. Если в этой ситуации коалиция выбирает председателя Верховного суда, а один из "оппозиционных" членов коллегии в целом симпатизировал правительству, коалиция могла бы фактически контролировать все назначения в БАГАЦ.



Согласно предложению, члены Ассоциации адвокатов Израиля больше не будут иметь мест в комитете, и право вето, которым обладают судьи при назначении в Верховный суд, также будет затронуто, поскольку семь из девяти членов должны поддержать назначение. Сторонники изменений возражали против вето, которое судьи имеют на назначения в суд, хотя коалиция также пользуется аналогичным правом вето.



Объясняя обоснование нового предложения, Ротман, возглавляющий комитет Кнессета по конституции, законодательству и правосудию, где готовится закон о реформировании судебной системы, сказал, что оно было разработано для того, чтобы "как можно больше людей в Израиле чувствовали, что БАГАЦ принадлежит им", и чтобы "народ мог выбирать судей", но в то же время "не дать политической силе взять под контроль суд".



Главы партий коалиции объявили в конце воскресенья, что предложение, "которое будет представлено на утверждение, внесет исторические и фундаментальные изменения в работу комитета по назначению судей".