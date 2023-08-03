



Как Бахарав-Миара пытается отстранить Нетаниягу от власти





Президент БАГАЦа Эстер Хают, вице-президент Узи Фогельман и судья Ицхак Амит встретятся сегодня утром (четверг) в 10:00 для обсуждения петиции против поправки к "Основному закону: Правительство", принятую Кнессетом и касающуюся вопроса об отстранении премьер-министра.



Поправка к закону гласит, что премьер-министр может быть отстранен только по медицинским показаниям. Поправка также определяет, что объявление об этом может сделать только сам премьер-министр, а если он не может - то правительство должно это утвердить.



Поправка была принята из-за опасений Нетаниягу, что юридический советник Гали Бахарав-Миара попытается отстранить его за вмешательство в законодательство о правовой революции - вопреки подписанному им соглашению о конфликте интересов.



Одним из интересных вопросов, находящихся в центре этой петиции, является позиция юридический советник. В своем ответе на петицию Бахарав-Миара использовала юридическую концепцию, которая не отличается особой привлекательностью. Она заявила, что внесение поправок в основной закон, касающихся отстранения главы правительства, равносильно "злоупотреблению конституционными полномочиями Кнессета".



То есть смысл заключается в том, что, по ее мнению, "Закон об отстранении" не подходит для включения в состав основных законов, поскольку это не фундаментальная поправка, а личная потребность, направленная конкретно на помощь премьер-министру Нетаниягу. Поэтому она утверждает, что это "злоупотребление" полномочиями Кнессета по принятию основных законов.



Это утверждение уже принималось судом в прошлом. Высший суд справедливости уже признал эту доктрину, известную как "злоупотребление конституционными полномочиями", и принял к рассмотрению две петиции против поправок к основному закону. Последний случай, когда это произошло, был связан с петициями против "компромисса Хаузера". Разница в том, что в этом случае речь шла о временной поправке к основному закону, и срок ее действия все равно истек до вынесения вердикта, так что на практике поправка не была отменена.



Со стороны премьер-министра Нетаниягу в ответе на петицию через его адвоката прозвучало утверждение, что "запрещено вмешиваться в основные законы". Нетаньяху, разумеется, через своих адвокатов утверждал, что петиция должна быть полностью отклонена.

