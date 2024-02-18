



Каир потребовал наказания для финансистов ХАМАСа

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри призвал к привлечению к ответственности финансистов террористической организации ХАМАС.



Соответствующее заявление он сделал на полях Мюнхенской конференции по безопасности.



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По словам Шукри, ХАМАС находится за пределами палестинского консенсуса.



"Те, кто работали над усилением ХАМАСа в Газе и его финансированием, должны быть привлечены к ответственности", - сказал Шукри.