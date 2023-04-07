Кахана резко раскритиковал Смотрича
Депутат Кнессета Матан Кахана раскритиковал министра финансов Бецалеля Смотрича за его заявление относительно сегодняшнего теракта в Иорданской долине.
Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.
По словам Кахана, Смотрич в эти дни национального раскола вызывает своими словами еще больше разногласий.
"Возвращайтесь в правительство и позаботьтесь о безопасности, вместо того, чтобы вызывать еще больше разногласий среди людей", - сказал он.
Ранее Смотрич сказал, что старается быть лояльным к правительству, в состав которого входит, "но так больше продолжаться не может".