



Кахана: Нетаниягу должен обуздать Левина с Ротманом

Депутат Кнессета от "А-Махане а-Мамлахти" Матан Кахана призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу "обуздать" законодателей Ярива Левина и Симху Ротмана, продвигающих план правовой реформы.



Такое заявление он сделал в комментарии радиостанции "Галей ЦАХАЛ".



"Нетанияг является законным и единственным премьер-министром в Израиле, его фотография была повешена в моем кабинете через 10 минут после того, как он был приведен к присяге", - сказал Кахана.



По его словам, Нетаниягу нужно позвонить Левину и Ротману и сказать им: "вы разрываете страну на части, история вам этого не простит".





