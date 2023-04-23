



Кахана: для правительства Нетаниягу-Смотрича-Бен-Гвира нет красных линий

Депутат Кнессета от Махане Мамлахти Матан Кахана прокомментировал сообщение о том, что правительство Нетаниягу будет стремиться нейтрализовать петицию против выселения Хан аль-Ахмар и достичь компромисса с жителями незаконной бедуинской деревни.



"Нет такой красной линии, которую правительство Нетаниягу-Смотрича-Бен-Гвира не пересечет, и нет такой ценности, которую оно не продаст ради своего политического выживания. Соглашение по Хан аль-Ахмар... это не просто очередное нарушение предвыборного обещания... это национальная глупость. Вы знаете реакцию? Вот что написал Смотрич в Твиттере, когда предыдущее правительство пыталось достичь того же соглашения, которое продвигает его правительство".



