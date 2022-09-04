



Кадырову предложат высокую должность

Как сообщает “Лента.ру”, эксперты обсуждают пост главы Чечни Рамзана Кадырова, что он так давно и бессменно возглавляет регион, что заслужил “бессрочный и длинный отпуск”. Издание ссылается на мнение директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, который полагает, что Кадырову, скорее всего, предложили высокую должность, вероятно, в силовых структурах, о чем уже ранее ходили слухи.



Издание ссылается на мнение директора Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, который полагает, что Кадырову, скорее всего, предложили высокую должность, вероятно, в силовых структурах, о чем уже ранее ходили слухи.



"Эксперты" РФ сообщают: "СВО сделало еще более насыщенной политическую деятельность Кадыров, который, безусловно, давно уже перерос свой пост губернатора. На сегодня он является одним из главных спикеров СВО в Сети и активно участвует в различных федеральных событиях. Поэтому после данного намека, сделанного Кадыровым, никто не удивится, если он займет высокий государственный пост, а управление Республикой Чечня доверит кому-то из своих людей".