



Кадыров вышел на связь и не понимает, "почему такая шумиха"

Глава Чечни Рамзан Кадыров на фоне слухов о критическом состоянии здоровья вышел на связь.



Соответствующее видео, которое неизвестно, когда было записано, появилось в его Telegram-канале.



Рамзан Кадыров сообщил, что действительно был в московской больнице. По словам главы Чечни, он якобы там посещал своего дяду Магомеда.



"Прокомментирую заодно и слухи вокруг состояния моего здоровья. Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс - теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям", - сказал Кадыров.

