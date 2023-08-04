



Кадыров впервые показал фото с женщиной, которую называют его второй женой

Фатима Хазуева, которую считают второй женой Кадырова присутствует на семейной фотографии, которую глава Чечни выложил в Instagram в честь дня рождения своей матери Аймани. На фото – сыновья и дочери Кадырова, сама Аймани, его официальная жена Медни. Некая женщина (крайняя слева) держит за руку старшего сына Кадырова – Ахмата. В ней опознали Фатиму Хазуеву. О ее существовании впервые сообщило издание “Проект” в 2021 году.



Фатима Хазуева была в числе финалисток единственного в Чечне конкурса красоты, который состоялся в 2006 году. После того конкурса участницы отправились на банкет в компании главы республики и его охраны. По данным издания, так могли познакомиться Хазуева и Кадыров.



Хазуевой в Грозном принадлежит огромный особняк на участке площадью почти один гектар, расположенный ровно напротив кадыровской резиденции, на противоположном берегу реки Сунжа. Это едва ли не самый роскошный особняк в Грозном. Там же находятся особняки близких Кадырову Магомеда Даудова, спикера чеченского парламента, и Адама Делимханова, депутата российского парламента от Чечни.



Много дорогой недвижимости на сотни миллионов рублей есть у Хазуевой и в Москве. В 19 лет она стала владелицей 130-метровой квартиры в элитном жилом комплексе на Шаболовке, через несколько лет там же получила в собственность нежилое помещение площадью почти 600 квадратных метров. В 20 лет Хазуева стала владелицей 290-метровой квартиры в жилом комплексе на улице Минская – ровно напротив жилого комплекса, в котором владеет квартирой официальная жена Рамзана Кадырова Медни. В 2017 году у Хазуевой в собственности появилась 200-метровая квартира в Хамовниках.