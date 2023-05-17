



Кадыров: Наши Т-72 расщелкают Abrams как орехи и мы войдем в Киев

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает американские танки Abrams “детской педальной машинкой” по сравнению с модернизированным Т-72. Он опубликовал видео, на котором едет в Т-72. По его словам, российский танк был улучшен “с комфортом и удобством “Майбаха”.



“Абрамсы? Хех! Детская педальная машинка ваш Абрамс. Тут даже имеется камера заднего хода, чтобы ненароком не задавить кого-то, или даже наоборот, именно задавить, если возникнет необходимость. Превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации”, – написал глава Чечни.



25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка Abrams. Стоимость одного танка оценивается в $10 миллионов.

В понедельник танки доставили в Германию для обучения украинских военных.