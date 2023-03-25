Кадыров стал “Заслуженным правозащитником Чечни” и получил медаль
Рамзана Кадырова наградили медалью “Заслуженный правозащитник Чеченской Республики”. Об этом сообщает ТАСС.
“Награду вручили с формулировкой за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах
обеспечения национальных интересов чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу”, – пишет издание.
По информации агентства, церемонию награждения провел уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Мансур Солтаев. Аналогичную награду также посмертно получил отец Рамзана Кадырова – Ахмат Кадыров, а также его мать Аймани Кадырова.