



Кадыров стал “Заслуженным правозащитником Чечни” и получил медаль

Рамзана Кадырова наградили медалью “Заслуженный правозащитник Чеченской Республики”. Об этом сообщает ТАСС.

“Награду вручили с формулировкой за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах

обеспечения национальных интересов чеченского народа, приверженность традиционным ценностям и верность долгу”, – пишет издание.

По информации агентства, церемонию награждения провел уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Мансур Солтаев. Аналогичную награду также посмертно получил отец Рамзана Кадырова – Ахмат Кадыров, а также его мать Аймани Кадырова.