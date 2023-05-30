Кадыров призвал ввести военное положение в РФ
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал объявить военное положение в России.
Об этом сообщают росСМИ.
В частности, Кадыров прокомментировал сегодняшнюю атаку дронами в Москве. По словам главы Чечни, в ней нет "никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла".
Говоря о необходимости военного положения, он повторил следом за Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками утверждение о том, что за налетом БПЛА якобы стоит Украина.
"Использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные". Нет никаких военных и политиков в Украине - только террористы", - добавил Кадыров.