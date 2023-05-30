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Кадыров призвал ввести военное положение в РФ
30.05.2023 18:44 Алина Груднева

Кадыров призвал ввести военное положение в РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал объявить военное положение в России.

Об этом сообщают росСМИ.

В частности, Кадыров прокомментировал сегодняшнюю атаку дронами в Москве. По словам главы Чечни, в ней нет "никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла".

Говоря о необходимости военного положения, он повторил следом за Владимиром Путиным и другими российскими чиновниками утверждение о том, что за налетом БПЛА якобы стоит Украина.

"Использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные". Нет никаких военных и политиков в Украине - только террористы", - добавил Кадыров.
 

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