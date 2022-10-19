



Кадыров призвал "стереть с лица земли" центры принятия решений в Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил полную поддержку решению Путина ввести военное положение на захваченных российскими войсками украинских территориях.



Кадыров считает, что теперь, "даже если одна пуля полетит в сторону России", нужно уничтожить центры принятия решений в Украине.



"Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России. Я всегда подчеркивал, что народ вышел на референдум, чтобы мы защитили его от фашистов. И теперь, даже если одна пуля полетит в сторону России, нужно не просто ударить по центрам принятия решений, а стереть их с лица земли, чтобы мокрого места не осталось от этой фашистско-бандеровской хунты. Считаю так - рыба гниёт с головы, поэтому и начинать надо с верхушек. Сначала в порошок стереть тех, кто отдает приказы обстреливать наши территории, чтобы ощутили на себе участь мирных граждан, а только затем браться за рядовых солдат, которые, к слову, сотнями сдаются в плен и жалуются, как их вылавливают на улицах украинских городов и силой отправляют в мясорубку", - пишет Кадыров.



