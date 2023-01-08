



Кадыров призвал бить по "логову сатанистов" в Киеве и Зеленскому

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не должно быть никаких переговоров с Украиной, поскольку "боевые действия сейчас идут на территории России".



В свете этого Кадыров призвал ударить по "логову сатанистов" в Киеве и по украинскому президенту Зеленскому.



"Лучше беспокоиться о другом. Боевые действия сейчас идут на территории России. Это наши регионы, пожелавшие войти в состав нашего государства ради защиты населения от сатанистских действий украинских и натовских националистов. Поэтому не должно быть каких-то переговоров. Надо бить по логову сатанистов в центре Киева! Надо бить по главному защитнику и агитатору этой гнусной идеологии - Зеленскому", - написал Кадыров.



