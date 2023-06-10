



Кадыров – Пригожину: Бандитскую “стрелку“ никто не обещал

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что звонил основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину после того, как бизнесмен высказался об участии в войне в Украине чеченского батальона “Ахмат”.



Ранее об этом телефонном разговоре сообщил Пригожин. Он отметил, что в ходе беседы они с Кадыровым решили “спустить на тормозах” конфликт, возникший между основателем частной военной компанием и соратниками главы Чечни на фоне высказываний бизнесмена.



По версии Кадырова, конфликт начался еще в начале мая – после того как глава заявил, что готов отправить подконтрольные ему подразделения в Бахмут, если Пригожин отведет своих наемников. Тогда основатель ЧВК, утверждает Кадыров, стал делать “завуалированно враждебные и пренебрежительные заявления” про “Ахмат”.



Когда Пригожин снова высказался в адрес чеченского батальона, Кадыров позвонил ему по “специальному мобильнику”, они “поговорили вроде по-мужски” и “пришли к согласию”. Однако потом Пригожин публично рассказал о звонке, сделав, по мнению главы Чечни, “ряд циничных заявлений”.



“Бандитскую “стрелку“ Пригожину никто не обещал, не в нашем стиле. Я готов был выехать или вылететь, чтобы поговорить лицом к лицу. Но в своем очередном заявлении Пригожин умудрился все это преподнести именно в стиле 90-х”, – подчеркнул Кадыров. Он отметил, что вместо “точки” в конфликте была поставлена “точка… с запятой”, и все остается “все на совести” Пригожина.



Кроме того, Кадыров упрекнул основателя ЧВК за критику военного руководства России. Он отметил, что “и сам пару раз критиковал решения Минобороны”, но потом понял “одну простую вещь: с высоты поля зрения верховного главнокомандующего лучше видно”.



“И если решения и меры его устраивают, значит они правильные и выгодные для России”, – добавил Кадыров.



Он отметил, что на войне “всегда чего-то не хватает”, в том числе снарядов, патронов и других боеприпасов. По его словам, заявления о том, что Генштаб и Минобороны РФ не помогают бойцам на фронте – это “неправда”.



“Есть еще много вопросов, которые мы можем поднять и задать так называемому боевому товарищу Пригожину. К примеру, кто поставляет различные продукты питания для нужд Министерства обороны РФ и имеет с этого неплохой стабильный доход? Мы в курсе всех тонких деталей этого процесса”, – добавил Кадыров.