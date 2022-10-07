



Кадыров посоветовал уезжающим из РФ мужчинам надеть юбки

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к тем, кто уезжает из России, и посоветовал им надеть юбки и сменить имена на женские.



Об этом сообщает РИА Новости.



"Я не понимаю тех, кто в трудный час бросает свою родину, уезжает за границу. Таким трусам я советую надеть юбки и сменить имена на женские. Хотя даже женщины в нашей истории имели мужество сражаться до конца наравне с мужчинами", - сказал Кадыров на построении бойцов, прошедшем на военной базе в Ханкале.