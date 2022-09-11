



Кадыров пообещал "дойти до Одессы"

Рамзан Кадыров прокомментировал сдачу российскими военными населенных пунктов в Харьковской области, заявив, что в минобороны РФ допустили "ошибки".



Глава Чечни считает, что россияне "уже совсем скоро вернут утраченные позиции" и "дойдут до Одессы".



"Это абсолютно ничего не значит. Я, Рамзан Казыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально укомплектованы для этой работы, готовы выехать еще 10 тыс. бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы", - сказал Кадыров.



"Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения "специальной военной операции", я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны, руководства страны чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит", - заявил он.

