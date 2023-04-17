



Кадыров отказался встречаться с вернувшимися из плена чеченскими военными

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что 15 апреля в Грозный из украинского плена вернулись пятеро чеченских военнослужащих. Он призвал их вернуться на передовую.



“Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую”, – написал глава Чечни. “Поэтому я не встретился с вернувшимися. Это вопрос чести не только отдельно взятого бойца, но и вопрос чести всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат. Пусть докажут, что они не избегали боя, не боялись встретиться с врагом и не искали возможности сложить оружие и спастись от пуль”.



Он привел в пример бойца Киргиза Мусиханова, который, по его словам, получил ранение, попал в плен, после возвращения из которого “снова отправился в гущу сражений” в составе спецназа “Ахмат”.



Кадыров отметил, что “плен – не преступление”, и власти Чечни “рады, что бойцы остались живы”. По его словам, за час до попадания в плен военнослужащие сообщали, что у них заканчиваются боеприпасы.



“Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон. Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект. Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг. Что присяга, долг и честь превыше всего!” – заявил Кадыров.



Председатель парламента Чечни Магомед Даудов накануне сообщил, что из плена вернулись Зелим Исмаилов, Жабраил Юнуев, Апти Тасуев, Салах Гайтамиров и Тамирлан Хамидов. Они попали в плен 14 декабря 2022 года. По словам Даудова, военнослужащие “выразили благодарность за освобождение и готовность вернуться в зону проведения СВО при получении соответствующего приказа”.