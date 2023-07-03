



Кадыров опроверг слухи о своей болезни и исчезновении Делимханова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в прямом эфире опроверг слухи о своей болезни, а также об исчезновении депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом пишет РИА Новости.



“Собака лает, караван идет. Собаки лают, нужно здесь говорить. Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем. Интересная жизнь, жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить”, – сказал чеченский лидер вы эфире Instagram, показав, как вместе с Делимхановым пьет чай.



Ранее чеченский оппозиционер заявил, что Кадыров тяжело болен. В середине июня СМИ также писали о возможной гибели Делимханова, после чего Кадыров опроверг эти слухи и опубликовал совместную фотографию с депутатом.