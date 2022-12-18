



Кадыров обратился к мусульманам на китайском языке

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram необычный пост на китайском языке, но обратился не к гражданам Китая, а к мусульманам.



В своем посте Кадыров заявил, что мусульмане всего мира должны объединить общие усилия против НАТО.



По словам Кадырова, именно НАТО угрожает существованию мира, тогдк как "Россия, вопреки всем прогнозам Запада, бросила вызов этому злу и уверенно движется к победе".



Лидер Чечни призвал мусульман "стать на одну сторону с братьями" против "общего врага".



"Мы призываем весь исламский мир, всех здравомыслящих людей объединиться против нашего общего врага! Их деньги и оружие ничто по сравнению с нашим единством, волей и верой в нашего Творца! Североатлантический альянс угрожает существованию всего мира. Не позволяйте НАТО диктовать вам условия, иначе они в мгновение ока растопчут вашу родину!", - написал Кадыров.



