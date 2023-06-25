



Кадыров о мятеже: я думал, что некоторым людям можно доверять

Рамазан Кадыров утром 25 июня опубликовал свои размышления о мятеже ЧВК Вагнер.



Кадыров пишет: "Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне.



Я разговаривал с Пригожиным, убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности. Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нём всё это время только росла. Цепочка неудачных сделок в предпринимательстве вызвала у бизнесмена затаённую и продолжительную обиду, достигшую пика, когда власти Санкт-Петербурга не предоставили его дочери желаемый земельный участок. Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей.



Призываю всех бойцов ЧВК далее быть трезвыми в своих решениях. Думайте о будущем страны, о ваших семьях, детях. Подобные действия могут привести к плачевным результатам. Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случится. Крайней мерой было бы жёсткое подавление и уничтожение любого, кто посягнёт на целостность Российской Федерации".